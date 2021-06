Nechceme se vlastnit. Písničkář Voxel a jeho manželka Marie žijí v polyamorním svazku

Voxel s manželkou Marií Foto: archiv Voxel

„Možná si o nás budete myslet, že jsme se zbláznili. Možná někoho zklameme, pohoršíme, naopak i třeba popíchneme, potěšíme. Říkal jsem si, že se s vámi chci podělit o to, co se v posledním týdnu u nás dělo. Upřímně. A kvůli sobě. Nám. Během minulých dnů se u nás udály takové věci, že nám náš vztah s Maruškou převrátil po skoro 10 letech vzhůru nohama. A protože cítíme, že jdeme správnou cestou, cítím, že to mám s vámi sdílet. Rozhodli jsme se dát nám samotným i tomu druhému naprostou svobodu, volnost, lásku, pochopení. Rozhodli jsme se, že se NEBUDEME VLASTNIT a uvědomili si, že to, co společnost považuje za “lásku”, je častokrát jen ono vlastnění, žárlivost, závislost, lpění na druhém. To my nechceme,“ nechal se slyšet populární hudebník s tím, že oba milují i někoho jiného.

Herečka Tereza Těžká promluvila o polyamorii.

„Chceme tu být pro sebe ale i pro kohokoliv dalšího, chceme se milovat ale nemít problém milovat kohokoliv jiného, a už se to všechno vlastně děje,“ přiznal.

„Je to paradox, ale právě tenhle týden jsme si s Maruškou řekli poprvé někdy až krutě upřímně vše, co nás trápilo, vyléčili hluboko zaryté bolesti, povídáme si do noci najednou o všem, co by “nebylo dobré ve vztahu říkat”. A milujeme to! Milujeme se teď úplně jinak a začínáme poznávat onu bezpodmínečnou, nehodnotící lásku. Je to nádherné, i když někdy bolestivé, náročné, to když zrovna vyvstanou nějaké staré strachy, obavy, křivdy. Jsme ale rozhodnutí jít v lásce, která nehodnotí, přijímá, je svobodná,“ dodal Voxel, jemuž je jedno, jak se jejich nové soužití nazývá.

„Někdo na to kouká jako na “volný vztah”, někdo říká “polyamorie”, je nám to docela jedno, prostě jsme se rozhodli přijímat v lásce vše nové, co přichází. A je to zatím neskutečná jízda,“ uzavřel Voxel, který zároveň poděkoval své manželce a veřejně jí vyznal lásku.

„Děkuji ti, učitelko. Matko. Čarodějko. Otevíračko srdcí. Miluji Tě. Miluji nás. I jen: Miluji,“ uzavřel.

Ze známých osobností žije v polymorii také herečka z dokumentu V síti Tereza Těžká (25), jež má manžela, přítele a přítelkyni. Její muž má pak ještě jednu svou přítelkyni a zároveň žije s její přítelkyní. ■