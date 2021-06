Zkuste se jí dívat do očí: Britská hvězdička oblékla plavky s nebezpečným výstřihem

Chloe Goodman Profimedia.cz

Krásná brunetka na sebe strhla veškerou pozornost, protože uniknout pohledu na její objemné vnady bylo téměř nemožné. Plavky, které oblékla, byly tak prostřižené, že jí málem poprsí vyklouzlo ven. Drželo tam jen silou materiálu a nejspíš i pevným držením těla.

Chloe se od dob, kdy se objevovala v reality show Ex on the Beach a Big Brother trochu změnila. Stala se matkou. Svou dcerku Islu Hall porodila v loňském roce svému snoubenci, fotbalistovi Grantu Hallovi.

Britská celebritka se stala poprvé matkou jen pár dní po své mladší sestře Lauryn, která loni porodila syna Kaira. Ta je oblíbenou britskou influencerkou a s otcem dítěte je rozešlá. ■