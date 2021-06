Takhle upřímná není žádná jiná herečka: Jana Bernášková otevřeně o počtu partnerů a předstíraných orgasmech

Jana Bernášková a Rudolf Merkner Video: FTV Prima

Herečka Jana Bernášková (40) se upřímnosti nebojí, a to ani co se týče milostného života. Svěřila, že než našla toho pravého, scenáristu Rudolfa Merknera, měla třináct partnerů.

Tím, kolik žena musí přežít partnerů, než najde osudovou lásku, se Jana zabývá i ve své nové knize Jak přežít svého muže. „Já jsem to s kamarádkami jednou počítala, měla jsem třináct partnerů, ale moje kamarádka jich má 64,“ řekla herečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Holky to počítají, dělají si tabulky, jaký to s kterým bylo, kolik bylo pravých orgasmů, kolik hraných, kdy to byla láska, kdy jen sex. Někdy jen tak z nudy. Nemám na to excelové tabulky, píšu si to ručně,“ přiznala, že i ona si vedla poznámky.

Manželé pobavili i historkou svého seznámení. Potkali se na večírku díky společnému kamarádovi Biseru Arichtevovi, jiskra ale nepřeskočila hned. Jana o Rudolfovi smýšlela jako o „šedivém nemluvném scenáristovi v rohu“, on o herečce jako o „unylé, divné, esoterické“.

Na Facebooku, který mu Janu nabídl jako „člověka, kterého možná znáte“, ji přesto požádal o přátelství, ona přijala. Asi tři měsíce se šťouchali (jedna z dřívějších funkcí Facebooku), pak si konečně napsali. „My jsme se zamilovali přes text. Jana byla neuvěřitelně vtipná,“ svěřil Merkner.

Vzali se v červnu 2012, mají spolu syna Theodora. Bernášková má z předchozího vztahu ještě dceru Justýnu. ■