Plány na letošní léto ma jásné: Půvabná zpěvačka po roce konečně pojede za svou rodinou

Nikola Ďuricová Super.cz

„Už jsem dlouho nebyla doma, už mi to fakt chybí, od pondělí do pátku teď práci mám a nevyplatí se mi cestovat devět hodin kvůli jednomu dni. Až se to trochu uklidní, tak to vypadá, že na léto bych domů mohla jet,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, kterou jsme potkali na zkoušce muzikálu Láska nebeská.

„Plánuji i dovolenou u moře, ale ještě nevím kam, myslím, že to bude tak, že sbalíme kufry a pojedeme a podle toho, jak budu mít čas. Nejsem s rodinou pořádně rok a chci si užít dovolenou i s nimi,“ řekla zpěvačka, která pochází ze slovenského města Detva.

Po měsících už opět naplno naskočila do práce ve svém oboru. „Teď to nestíhám, nějak se to na mě navalilo, jsem ráda, že přišla umělecká práce, ale jsem ráda, že jsem viděla práci lidí v jiném oboru. Myslím, že do života mi to hodně dá,“ dodala zpěvačka. ■