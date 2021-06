Poznáte českého rockera a baskytaristu zamlada? Z Austrálie se málem nevrátil, v oceánu svedl boj o život

Známý český basák a jeden z pilířů kapely Olympic slaví 70. narozeniny. Foto: Archiv M. Brouma

Rocker a známý český baskytarista Milan Broum oslavil 8. června kulaté sedmdesáté narozeniny. A není to jediné jubileum, už 45 let je Broum jedním z pilířů kapely Olympic.

Během té doby kapela odehrála nespočet koncertů a vystupovala po celém světě. Muzikanti spolu zažili dobré i zlé, mají stovky, možná tisíce historek. O jednu, která nepatří k těm humorným, se s námi Broum podělil.

Na dotaz, co nejšílenějšího s kapelou zažil, zavzpomínal na první cestu do Austrálie, odkud se nejen on, ale i další dva členové nemuseli vrátit.

„Pokud mám vybrat jednu historku, je spojená s mou vzpomínkou na výborného muzikanta, a především báječného přítele Milana Peroutku. Během našeho prvního zájezdu do Austrálie, kde jsme s Olympikem hráli pro naše krajany, jsme podcenili sílu oceánu. K večeru na vyhlášené pláži Bondi Beach jsme s Milanem a tehdejším zvukařem Bóďou Coufalem dostali nápad vykoupat se v moři. Vše probíhalo v pohodě, já jsem pak vyšel na břeh a najednou slyším, jak Milan volá: ‚Kluci, já nemůžu plavat‘,“ vzpomínal na chvíle, kdy mu do zpěvu nebylo.

„Bylo to asi 10 metrů od břehu a moře se zdálo klidné. Nejdříve jsem myslel, že Milan dostal nějakou křeč do nohy, tak jsem skočil do vody a plaval za ním a Bóďa také. Chytli jsme ho každý z jedné strany, s tím, že mu pomůžeme na břeh. To jsme ale netušili, že jsme se dostali do zóny spodního proudu, který, jak jsme později zjistili, byl označen jako velmi nebezpečný. Během chvíle jsem začal bojovat o život i já, a naštěstí fyzicky zdatnější Bóďa dokázal Milana dostat ke břehu. Sám nevím, jak jsem to dokázal já.“ Vše naštěstí dobře dopadlo.

Milan si bilancoval: Nejvíc vděčný je za rodiče a sourozence, i za rodinu, kterou později sám založil. „Měl jsem velké štěstí, že jsem poznal svou ženu Danu, se kterou máme syna a dceru s vnoučaty, kteří nám dělají radost,“ řekl Super.cz. ■