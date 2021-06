Dojemná pocta velikánům: Duet Karla Černocha a Věry Špinarové ožil, tátu nahradil syn s vnadnou Magdou Malou

Magda Malá a Marek Černoch - Všímej si víc Video: Magda Malá

Malá a velkej. Tak působí ti dva, když se postaví vedle sebe. Ale spolupracují spolu rádi. „Připravuju cédéčko, v němž bude řada duetů. Oslovila jsem i Marka Černocha s nápadem nazpívat písničku jeho tatínka a Věry Špinarové. Ochotně souhlasil. Pro mě to byla velká pocta. Když po mně někdo chce zazpívat Věřinu písničku Jednoho dne se vrátíš; říkají totiž, že mám podobný hlasový fond, tak to odmítám, protože to byl, je a bude vždy její song. Ale tady jsem ani chvíli neváhala,“ prozradila Super.cz Magda Malá, která se k synovi Karla Černocha tulí jak příteli. Nebo bratrovi.

„Říká se, že přátelství mezi mužem a ženou nemůže fungovat, ale my dva jsme důkazem, že to jde. Oba jsme šťastně zadaní, a přesto se s Markem máme kamarádsky strašně rádi. Není snad dne, abychom se nekontaktovali,“ přiznává zpěvačka, která to ve studiu pořádně rozbalila. A společně to s písní, kterou nazvali Všímej si, budou rozbalovat i na vystoupeních.

„Oba jsme měli před písničkou velký respekt. A nejde jen o tátu, ale i o part Věry Špinarové. Byla to vynikající zpěvačka. Stejně skvělá je ale i Magda. Vůbec netušila, že to byl můj tajný sen, abych si tuhle krásnou píseň táty zazpíval právě s ní, takže mi ho Magdalenka vlastně splnila,“ řekl Super.cz Marek Černoch, jehož tatínek odešel do hudebního nebe už před třinácti lety.

„Sám jsem se rozhodl zpívat to po svém, protože snažit se napodobit tátu, to je nereálné. Byl to zpěvák, který se rodí jednou za tisíc let. Proto jsem to dal po svém, dokonce i aranžmá melodické linky jsme u duetu lehce upravili,“ vysvětlil.

„Kde táta udělal kudrlinku, tak tam jsem to udělal jinak. Pro mě je ten song srdeční záležitost. Je nádherná a bohužel není až tak úplně známá. Vznikl z toho vlastně jen záznam, myslím, že z pořadu Možná přijde i kouzelník. Koluje to po internetu, ale nepatří k nejslavnějším. Ale když jsem pracoval v rádiu, posluchači si o ni volali každou chvíli,“ dodal Marek Černoch. ■