Sraženina ho málem připravila o život. Dalibor Janda otevřeně promluvil o průběhu vážné nemoci

Dalibor Janda změnil svůj žebříček hodnot. Foto: Face To Face

„Byl to takzvaný stresový cholesterol, asi za ta léta nahromaděný. Ten mi ucpal cévy a nastal infarkt. Přišlo to zničehonic. Seděl jsem u oběda a najednou se mi udělalo tak jako nevolno. Byla to bolest pod krkem, a protože trpím často tím, že mě bolí záda, řekl jsem si, že jsem se asi někde prochladil. Ale ta bolest se stupňovala, pak to bylo neúnosné. Tak mi zavolali sanitku, přijeli a už mě vezli,“ popisoval dramatické chvíle zpěvák s tím, že strach o život vyloženě neměl.

„V tu chvíli je vám všechno tak nějak jedno. Nějak to nevnímáte. Samozřejmě, že na první, co jsem myslel, byla rodina, manželka, dcera. Dokonce mi ještě v sanitě nabízeli, zda si chci zavolat, ale já jsem na to neměl myšlenky,“ svěřil se Janda během rozhovoru pořadu Televize Seznam Face To Face.

Ostatně právě do tohoto pořadu měl jít den poté, co skončil právě v nemocnici. „A protože jsme to měli domluvené a já jsem to slíbil, tak jsem tady,“ podotkl zpěvák s tím, že dnes se cítí dobře.

„Cítím se dobře, jsem pod dohledem lékařů, beru léky, cvičím a snažím se nestresovat. Jím hodně zeleniny, ovoce, nepiju, nekouřím. Hodně jsem řadu věcí přehodnotil a rozhodně se už nehoním za tím, abych někde musel být, když nemusím. Musím být hlavně v pořádku,“ řekl i pro Super.cz Dalibor Janda.

Po rekonvalescenci v domácím prostředí strávil několik týdnů v lázních v Poděbradech. Co ho ale šokovalo bylo to, koho tam viděl. „Tam byli daleko mladší lidi, než jsem já. Tam byli pětatřicetiletí, čtyřicetiletí kluci, kteří na tom byli mnohem hůře než já. Měli třeba prasklé chlopně a podobně. Hrozný. To je to honění se za prací, penězi, hypotéky, stresy z dluhů. To si neumím představit, že bych tohle měl, to bych neusnul strachy,“ dodal v rozhovoru zpěvák.

Teď se pomalu vrací i do práce. Čeká jej několik koncertů a vystoupení, a dokonce má být během léta hostem projektu Leoše Mareše Staré pecky. „Už kdysi jsem mu to přislíbil, tak to splním a rád. Těším se na diváky,“ dodal Dalibor Janda. ■