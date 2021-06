Kristýna Leichtová se s dcerkou fotila jako porodní bába. Dvojnásobná maminka si vyzkoušela roli modelky

Kristýna Leichtová Super.cz

"Je to takový návrat k prakořenům a ženskému principu. A jsem ráda, že mi Lili zvolila zrovna tuhle roli," řekla Super.cz herečka, která je sama příznivkyní domácích porodů.

Dokoce sama uvažuje, že by se věnovala profesi duly. "Přemýšlím o studiu dulství. Myslím, že bych to zvládla a byla bych za to šťastná, kdyby se mi tohle mohlo podařit," svěřila nám jako prvním svůj plán.

Pokud jde o děti, Kristýna zřejmě tříletou Dorotkou a maličkou Rozárkou neskončila. "Nechávám to čistě na přírodě, na dětech, jak se rozhodnou. Nebudu tomu bránit. Přiznávám, že teď je to náročné a docela masakr, tak si to nedokážu úplně představit, ale nechávám to úplně volně," svěřila.

Myslí to tedy opravdu vážně s návratem k práci po mateřských dovolených? "Naše práce je naštěstí velmi flexibilní, takže si člověk může říct, jestli jo, anebo ne. Já si teď řekla, že jo a pak se uvidí," smála se. ■