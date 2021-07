První velkolepá přehlídka po dlouhém půstu. Hosty na svou přehlídku známá návrhářka oblékla do velké večerní

Natali Ruden vyvedla lidi do společnosti a oblékla Vignerovou do svatebních šatů. Super.cz

Když před časem začala Natali přemýšlet o uspořádání fashion show, plánovala jen skromných pár desítek lidí, několik modelů a skleničku vína. Zdá se, že se jí plány úplně vymkly z ruky: Modelů bylo téměř padesát, předvádělo je dvanáct modelek a víno teklo proudem až do půlnoci. „Původně jsme chtěli uspořádat malou akci, dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ smála se návrhářka během našeho rozhovoru. „Myslím, že to bude první vlaštovka mezi těmi projekty, které chystám.“

Všechny tři dřívější venkovní přehlídky Natali Ruden, ve Vrtbovské zahradě, na terase Jízdárny Pražského hradu nebo v Dlouhé ulici, byly zkouškou nervů, jestli nebude pršet. Vždycky si Natali přísahala, že už nikdy do exteriéru nepůjde. Přesto letos neodolala romantické terase zámku se scenérií průhonického parku, i když letošní rozmarné jaro bylo nevypočitatelné. Jak se ukázalo, bohové mají Natali rádi, a tak se i počasí vyznamenalo nádherným a teplým podvečerem.

Především to byl velký den pro samotnou Natali. Na rok se čas společenských událostí zastavil, nemělo smysl kupovat plesové šaty, ba ani šaty pro denní nošení, obchod byl nuceně uzavřen. Natali přesto dokázala připravit velkou přehlídku jako první událost módní sezóny. „Jsem tvůrčí osobnost, a pokud bych nemohla pořádat přehlídky a setkání, tak by mě ta práce nebavila. Pro mě je to dnes taková satisfakce,“ dodala Natali Ruden. ■