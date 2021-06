Vignerová nakráčela před partnera a jeho rodiče ve svatebních šatech. Vyvolalo to silnou dávku emocí

Takhle jí to slušelo v bílém. Super.cz

Sdílí několik let společné bydlení, pořídili si dítě. Svatba ale pro Anetu Vignerovou (33) a Petra Kolečka (37) ještě není tématem, které by spolu řešili. Přesto krásná modelka nakráčela před známého scenáristu a jeho rodiče ve svatebních šatech. Taková věc se může stát jen na módní přehlídce, konkrétně na módní show návrhářky Natali Ruden v romantickém prostředí Průhonického zámku.

Autor scénáře seriálu Most! dopředu trošku tušil, k čemu se schyluje. „Říkala jsem, že Natali Ruden bude mít přehlídku a měla bych být hlavní modelkou, která otvírá a zavírá přehlídku,“ svěřila se Super.cz Aneta, kterou chvíle ve svatebních šatech na mole samotnou dojala. „Když jsem kráčela před Petra, tak jsem se trošku styděla. Ty šaty přece jsou přece jen symbolem. Navíc do toho hrála hudba. Bylo to silné,“ říká.

Ptali jsme se Miss České republiky pro rok 2009, kdy dojde ke skutečné veselce. „Máme syna, což je mnohem důležitější než nějaký papír. Svatba je třešničkou na dortu krásného vztahu dvou lidí. Myslím si, že to přijde, nezavrhujeme to. Jsou ale důležitější věci, tak snad to jednou přijde,“ krčí rameny Aneta Vignerová. ■