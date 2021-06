O tuhle šikovnou fešandu přišel Felix Slováček. Podívejte se na sexy fotky Lucie Gelemové od malířského plátna

Lucie Gelemová se svými uměleckými výtvory Foto: Super.cz/archiv L. Gelemové

Když zrovna nepracuje na Pražském hradě v restaurátorských dílnách, věnuje se malování a fotografování. Coby velká milovnice přírody tvoří především v rodných jižních Čechách, kam má v plánu se vrátit.

Vznikají tam nové obrazy, citlivě a vkusně nafocené, umocněné přítomností autorky na fotografii. A té to na snímcích s obrazy moc sluší. Felix Slováček jí ale nechtěl dopřát založení rodiny, a tak se nyní schází už jen jako přátelé.

S tím nemá talentovaná výtvarnice problém. Už jednou totiž byla vdaná a s bývalým manželem vychází stejně dobře jako s Felixem. „Podobný hezký vztah mám s již svým bývalým manželem. Po letech jsme se v klidu dohodli, že každý půjdeme jinou cestou. Manžel se vrátil do své rodné země Izraele, Jeruzaléma. Já jsem si z úcty k němu ponechala jeho příjmení a přáteli jsme dodnes. Pěkný vztah má i Felix se svou první manželkou Renée Wevelsiepovou,“ řekla Super.cz Gelemová.

I Slováček je rád, že zůstal s o 40 let mladší umělkyní aspoň kamarád. Podle svých slov jí může kdykoliv zavolat stejně jako svým dětem a kamarádům. „Lucie je skvělá ženská. Bohužel je mezi námi velký věkový rozdíl. Lucie má jinou představu o tom, co ji má v životě čekat, přesně, jak to napsala ve svém prohlášení. A to já respektuju,“ svěřil se nedávno hudebník Super.cz. Na fotky Lucie Gelemové s jejímu uměleckými výtvory se podívejte do galerie. ■