Lucie Hunčárová ze StarDance se bude vdávat. Na svatbu pozvala i svého expřítele

Lucie Hunčárová se těší na svatbu. Michaela Feuereislová

Tanečnice ze StarDance Lucie Hunčárová (35), která to roztáčela po boku Lukáše Pavláska (42) i Emanuela Ridiho (47), se bude vdávat. Už loni na podzim se zasnoubila s přítelem Filipem, a jak se říká do roka a do dne, chystá i veselku.

S přítelem Filipem ji seznámila její kamarádka, bývalá tenistka Klára Koukalová. „Žiji normální krásný život s člověkem, který není známý, je z úplně jiné branže. Jsem šťastná za to, s kým jsem byla seznámena. Je to opravdu parťák do života, takový ten opravdový, na kterého se můžete spolehnout v těžkých životních situacích, který mě podrží. A to jsem ani nedoufala, že někoho takového najdu,“ řekla Super.cz Hunčárová.

Svatba se bude konat v září a s přítelem pozvou až 80 hostů. Pozvánku dostane i bývalý přítel Lucie Hunčárové, tanečník Jan Onder (35) s partnerkou Natálií Otáhalovou.

„Honza je zvaný i s Natálkou, protože my jsme si všechno vyříkali a komunikujeme spolu. Byli jsme spolu 11 let, a to se nezapomíná. Máme podobný smysl pro humor, prožili jsme spolu vzestupy i pády, takže si myslím, že Honza na mou svatbu patří, a pokud nebude mít ten den pracovní povinnosti, tak snad dorazí,“ přála si Hunčárová.

S posledním přítelem Emanulem Ridim, do něhož se zamilovala během StarDance, ale na svatbě nepočítá. Po rozchodu už je nic nespojovalo. „Nebavíme se vůbec, z jeho strany ani z mojí není náznak komunikace, nemáme spolu žádný kontakt,“ prozradila tanečnice, jež tvrdě pocítila dopad koronavirové pandemie.

Téměř rok byla bez příjmů, protože se nemohly konat taneční kurzy ani cokoliv společného s tancem, který je hlavním zdrojem její obživy. Své profese se ale nevzdala a doufá v lepší zítřky.

„Víceméně jsem od října stála, nějaké kurzy teď mám, ale je to jen třetina toho, co dříve. Pořádám taneční kurzy v Hostivici, Řeporyjích a v Jesenici u Prahy. Nějaké páry vedu už teď, ale většina se vrátí až v září. Sáhli jsme si na dno, nikoho nenapadlo, co se může stát, spousta lidí musela změnit profesi, já si přibrala práci navíc v oblasti marketingu, abych nebyla jednostranně zaměřená, ale chtěla bych zůstat u své profese, kterou dělám 25 let a přeci jen ji zvládám nejlépe a nejvíc mě baví,“ uzavřela Hunčárová. ■