Spor Lucie Bílé a Ondřeje Soukupa! Co si vyčetli přímo na televizní obrazovce?

Lucie Bílá a Ondřej Soukup spolu ne vždy souhlasí... Foto: Super.cz/Česká televize

Lucie Bílá (55) se dostala do sporu se svým bývalým dvorním skladatelem Ondřejem Soukupem (70). A to přímo před kamerami České televize. Ve speciálním vydání Interview ČT24 vyšlo najevo, že Lucie Bílá nechtěla, aby vyšla jejich společná deska, kterou si Soukup nadělil jako dárek ke svým 70. narozeninám a k výročí spolupráce s Bílou a textařkou Gábinou Osvaldovou.

Soukup nechápal, proč Bílé vydání alba vadilo a bojovala proti jeho vydání.

„Vidíš tuhle desku a znáš tu fotku, ta je třicet let stará. To je deska, která vyšla ke 30. výročí začátku naší spolupráce a vlastně také trochu k mým 70. narozeninám. Jsou na ní ty nejlepší věci, jaké jsme spolu udělali. Ta deska je poctou tobě, ale vlastně poctou i Gábině Osvaldové a mně. Zajímá mě, co se stalo, proč si proti té desce tak hrozně bojovala, protože jsem to vůbec nepochopil, co jsme udělali špatně nebo co se stalo,“ zeptal se Bílé ve vysílání Soukup.

Lucie Bílá měla v odpovědi jasno. Nelíbilo se jí, že nebyl vůbec brán v potaz její názor a deska přesto vyšla. „Že se mi tohle stane v mých 55 letech, jsem vůbec netušila. Já nejsem vůbec zvyklá na to, že když udělám rozhodnutí, nebo když o něco poprosím, že mi není vyhověno. Když mám k tomu nějaké svoje argumenty, nebo řeknu ne, já nesouhlasím,“ odpověděla rázně Bílá.

Ta proti Soukupovi jinak necítí žádnou zášť. Nelíbila se jí ale zvolená forma.

„Nemám ráda, když se dělají věci za zády! Ondru mám tak ráda, je to člověk, se kterým jsme prožili tolik věcí, objímám ho k jeho sedmdesátinám a děkuju mu za 20 let spolupráce, ale za toto poslední album mu neděkuji,“ stála si za svým Bílá s tím, že má ráda věci pod kontrolou.

„Moc mě to mrzí. Byla bych ráda, kdybych do tvorby toho CD mohla něco říct, nedala bych tam například tuhle fotku, dala bych tam zajímavější a nemám ráda, když někdo něco dělá, ač řeknu, že výslovně nechci. Je to zvláštní, nelíbí se mi to. A ještě, pacholek, vytáhl tuhle desku do televize na just,“ dodala Bílá.

Zpěvačka už je prý dnes zvyklá na něco úplně jiného. „Já už se obklopuji lidmi, kteří ke mně mají jiný přístup,“ uzavřela. ■