V době zavřených fitek se ke cvičení nedokopal: Hvězda SuperStar a Tváře se pustila do shazování devíti kil

Martin Schreiner Super.cz

Teď si na sebe finalista SuperStar opět upletl bič. Zpěvák se se znovu otevřenými fitness centry pustil do hubnutí. „Už jsem byl ve fitku, chodím každý den, doufám, že se do toho zase dostanu. Chtěl bych zhubnout to, co jsem přibral, ale uvidíme. Je to devět kilo,“ svěřil se Super.cz zpěvák.

Toho jsme potkali na zkoušce v Divadle Broadway, kde aktuálně hraje pro zdravotníky z pražských nemocnic. Sám se snažil koronaviru vyhnout, ale nepodařilo se mu to. „Já jsem se tomu chtěl vyhnout, pak jsem šel na testy kvůli práci a zjistil jsem, že jsem pozitivní, nic mi nebylo, akorát jsem ztratil asi na 2 dny čich,“ prozradil zpěvák, který sice ještě neoslavil 25. narozeniny, nad očkováním ale uvažuje.

„Zvažuji to, je to jediná možnost, jak se z toho dostat,“ svěřil se zpěvák, který je rád, že se opět vrací k práci. „Pojedeme koncertní představení s Divadlem Broadway a pak také budu mít představení Mladí neklidní s Divadlem Na Maninách,“ řekl nám zpěvák, který také potěší své fanoušky. „Konečně budu vydávat svůj první singl, už se na to těším a videoklip by na to měl být v září,“ dodal Martin. ■