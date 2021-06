Slavný pěvecký pár šel do plavek: Zpěvačka ukázala kulatý zadeček a její přítel svalnatou hruď

Camila Cabello Profimedia.cz

Pár, který se prvně potkal v roce 2014, ale randit spolu začali v červenci roku 2019, se rozhodl osvěžit se v moři a ukázat svá těla na pláži u Soho Beach House.

Camila Cabello s Shawnem Mendesem v Miami

Profimedia.cz

Camila na sebe oblékla bikiny, které perfektně seděly na jejím oblém pozadí. Její partner vyrazil v plavkových šortkách, a dal tak na odiv své štíhlé, ale vypracované tělo.

Zpěvačka hitu Seňorita se nedávno rozpovídala o tom, že ji Shawn svou láskou učinil statečnější a zralejší.

„Naučila jsem se toho o lásce od tohoto muže mnohé. Nejsou to jen šťastné momenty, které vidíte na snímcích a videích. Když jste ve vztahu, tak může váš protějšek působit jako zrcadlo, které v něm odráží vás samotné. Neustále musíte čelit svým strachům, úzkostem a nejistotě i sobě samému. Není to tak jednoduché, jako to vypadá na fotkách, někdy je to pěkně nepohodlné a ošklivé. Ale není nic silnějšího než láska. Ta vám dává sílu být statečnější, moudřejší a lepší, než jste byli včera.“ ■