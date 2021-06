Trvalá, chraplák a pravidelné injekce botoxu: Takhle se proměnila Bonnie Tyler, která slaví 70. narozeniny

Bonnie Tyler (1988) Profimedia.cz

Podle Bonnie je věk jen o pocitu, ne o tom čísle, které se píše. A co by si přála? „Nemůžete si přát nic lepšího než být zdravá. Do důchodu se nechystám, končit kariéru mě nikdy ani nenapadlo, takže dokud budu zdravá, budu stále někde na turné. Dnes už to není jako dříve a trávím víc času i doma a užívám si zahrady. Zároveň jsem ráda, že si můžu vybírat a mít obojí,“ uvedla zpěvačka, která žije s manželem v Portugalsku.

Na svém instagramovém profilu sdílela k jubileu několik videí, kde mluví o své kariéře.

V krátkých videích na svém oficiálním profilu na Instagramu také uvedla, že se cítí o dost mladší. „Pamatuji si, jak jsem se ptala své matky: Jaký je to pocit, když už je ti sedmdesát? Ta mi na to tehdy odpověděla, že se cítí, jako by jí stále bylo čtyřicet. V tomhle jsem jako moje maminka, pořád se cítím jako bych žila ve svých čtyřicátinách. V životě jsem toho udělala už neskutečně mnoho, takže není divu, že je mi tolik, kolik mi je, ale v hlavě jsem pořád na té čtyřicítce,“ uvedla se smíchem od ucha k uchu blonďatá ikona 70. let.

Pro svůj mladistvý vzhled si Bonnie pravidelně zajde na kliniku estetické medicíny, kam se už nějaký ten pátek kvůli lockdownům nedostala. „Za několik desítek let jsem neměla v obličeji tak málo botoxu jako nyní. Pravidelně chodím každých šest měsíců, protože mít méně vrásek je dobré pro moje sebevědomí. Ale nevidím teď moc rozdíl. Možná už toho v sobě mám tolik, že už ani injekce nepotřebuji. Proto uvažuji, jestli vůbec po rozvolnění na další jít,“ uvedla nedávno pro deník Bild. ■