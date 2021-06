Provokatérka Berenika Kohoutová se opět odvázala: Kávu popíjela nahoře bez

Berenika Kohoutová Foto: archiv B. Kohoutové

Tentokrát odhodila podprsenku a nahoře bez se zvěčnila u kuchyňské linky, a to při pití kávy. Na sobě má herečka pouze kalhotky s vysokým pasem ve stylu Bridget Jones. A nutno říct, že i tak vypadá opravdu sexy.

„Já myslím, že mezi krabicema, přejížděním z jednoho bytu do druhýho a zkoušením se určitě hodí něco takovýho, ne? Ať nás LÁSKA, co mám vytetovanou na žebrech provází při těch přesouvacích masakrech, zatím se spíš furt hádáme, kdo co blbě zorganizoval," svěřila se herečka.

„Na druhý straně mám na žebrech HUMOR, na ten budu taky myslet,“ uvedla herečka a dodala: „Snad ti nevadí, že první, co dělám u tebe doma je focení hambatejch fotek, mami. Máš tady supr světlo,“ svěřila se herečka, která se odvážných fotek rozhodně nebojí. ■