Kvůli těmto záběrům letěl Peroutka do Egypta: V prázdném hotelu mu při natáčení klipu asistovali turisti

Milan Peroutka & Perutě - Na perutích Video: Perutě

V době, kdy se nemohlo zpívat a vystupovat se Milan Peroutka (31) rozhodně nenudil. Pustil se do natáčení videoklipu k písni Na perutích. Kvůli záběrům od moře vyrazil zpěvák a moderátor v době lockdownu do Egypta, kde byl úplně poprvé.

„Nabídka letět točit do Egypta přišla asi týden předtím, než se začalo točit. Miluji spontánní nápady a zapálení týmu, a tak jsem letěl vůbec poprvé do resortu a také poprvé do Hurghády,“ svěřil se Super.cz zpěvák s tím, že v té době byl hotel turisty minimálně obsazen. Tudíž hrstka hotelových hostů dokonce asistovala při natáčení.

„Točili jsme ještě koncem minulého roku, takže moc turistů na místě nebylo, ale pár Čechů nám dokonce při natáčení pomáhalo, tak měli o animační program navíc,“ svěřil se Peroutka, který si natáčení singlu z nové desky Žij a tancuj užíval.

„Největším zážitkem pro mě ale zůstává ježdění na čtyřkolkách na poušti při západu slunce. V klipu sice nakonec záběry téměř nejsou, ale jezdili jsme takhle dobré dvě hodiny a byl to neskutečný zážitek. Zážitkem také bylo podvodní natáčení, kdy jsme na sobě měli závaží, abychom se hned nevynořili, ale po chvíli jsme zjistili, že nám dělá velký problém se pak udržet na hladině,“ svěřil se zpěvák, se kterým si v klipu zahrála kráska Gabriela Gášpárová. „Líbila se mi pro svůj jižanský vzhled, protože hlavní role má právě z Egypta pocházet,“ dodal Milan Peroutka. ■