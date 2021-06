Jak Sabina Laurinová přijala konec v Sestřičkách? Nebyla z toho nadšená, popsal autor seriálu

Sabina Laurinová s kolegou Markem Němcem po natočení poslední scény Foto: FTV Prima

Konec seriálové Mery v Sestřičkách nezaskočil jen diváky, ale i představitelku postavy Sabinu Laurinovou (49). Tvůrci ji tzv. vypsali po pěti letech v hlavní roli. „Nebudu říkat, že z toho byla nadšená, to určitě ne. Ale pochopila, že jde o vyprávění příběhu,“ řekl šéfautor seriálu David Litvák, jak herečka zprávu přijala.

V ději měla Mery romanci s kolegou (Marek Němec), jejich vztahu, ač dle ohlasů divácky velmi atraktivnímu, ale tvůrci dávali do cesty jednu překážku za druhou a příliš mu nepřáli. Postava sestry navíc umírá těhotná. „Byl to odvážný oblouk a chápu, že tu odvahu málokdo ocení,“ uvedl Litvák.

Fanoušci ji rozhodně nepřijali kladně, stěžovali si, vyhrožovali, psali do televize maily, sepisovali petice, žádali přetočení konce. Na děj to ale nemělo žádný vliv.

Názor fanoušků mohou tvůrci případně brát v potaz až s určitým odstupem (děj je předtočený, linky plánované dopředu), důraz kladou hlavně na kontrolní projekce.

„Vidíme, jak vztahy fungují, kde chemie je, kde není. Něco jiného je to na papíře a pak ve výsledku, když se to natočí. Dlouhodobé oblouky máme vymyšlené na začátku sezóny. Málokdy se stane, že bychom to v průběhu sezóny změnili,“ dodal autor primáckého seriálu, jehož děj se navíc koncem června úplně uzavře. ■