Prestige posune vaši tvorbu o úroveň výš

Nenechte se zmást elegantním designem, Prestige přímo hýří výkonem. Uvnitř se schovává procesor Intel Core i7 nejnovější 11. generace a grafika NVIDIA GeForce, které čekají, až se budou moci předvést při náročnější tvorbě videí, modelů a dalších výtvorů. Verze EVO s grafickou kartou Intel Iris XE nasazuje laťku ještě výš a svým výkonem překonává aktuálně nabízená integrovaná řešení.Matný displej s Full HD nebo 4K rozlišením využijete jak při práci, tak při hraní her, vždyť stejná GTX varianta grafické karty je využitá v řadě herních notebooků. Prestige nabízí dva USB-C porty včetně rozhraní Thunderbolt 4 pro rychlý přenos dat, připojení externích obrazovek nebo USB nabíjení. Neoprávněnému přístupu zabrání funkce Windows Hello, přihlašovat se můžete otiskem prstu nebo skenem svého obličeje. Vše je zabalené do celokovového těla s hmotností pouhých 1,29 kg. MSI dodává notebooky Prestige hned v několika vyladěných barevných provedeních, krémově růžové, elegantní šedé nebo čisté bílé.