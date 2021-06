Hlava, nervy, varlata. Co Adéla Gondíková práskla na manžela Jiřího Langmajera, který oslavil 55. narozeniny?

Jiří Langmajer s manželkou Adélou Gondíkovou Herminapress

„Jirka je trochu hypochondr a ví to o sobě, a tak jsem mu věnoval sbírku léčiv a doplňků stravy,“ řekl Dědek, který přítele i s jeho manželkou Adélou Gondíkovou (47) v den narozenin pozval do své talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Vedle léčiv pak přidal i jeden hudební dárek. Požádal Bohemian Symphony Orchestra Prague, aby nastudovali a zahráli melodie z Langmajerových nejslavnějších filmů a seriálů. Herce to dojalo.

K Langmajerovu zdravému životnímu stylu měla co říct i manželka.

„On má opravdu strašné množství léků. A tvrdí, že to je příroda, ty potravinové doplňky. Kupuje to ve velkém. Teď najel na čaje. Tak nám teď pořád domů někdo vozí nějaké balíky, to vypadá, že jsou to pytle sena. Přesypává si to do dóziček a nadepisuje si je podle účelu, třeba: hlava, nervy, varlata,“ popsala.

Langmajer se podělil i o to, co od blízkých k narozeninám dostal. Radost mu udělala lampička se sklem, na němž je vyrytá jejich fenka Maybe, sluchátka nebo rychlovarná konvice s displejem ukazujícím teplotu vody. „Takže si teď můžu uvařit čaj třeba na 82 stupňů,“ řekl spokojeně Dědkovi. Díl poběží 15. června. ■