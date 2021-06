Nejlepší snímek vévodkyně Kate? Pro tento bych vraždil, přiznal královský fotograf

Vévodkyně Kate je zdatnou fotografkou. Profimedia.cz

„Jsem obdivovatelem fotografií Kate, velmi rychle se do toho dostala,“ vysekl Edwards, jenž britskou královskou rodinu fotografuje od 70. let, vévodkyni poklonu v podcastu The Royal Rota.

Ke svému nejoblíbenějšímu snímku pak uvedl: „Všichni se smějí na maminku a vy víte, že jen matka nebo otec mohou zachytit takový okamžik, je to můj absolutní vítěz. Charlotte s rukama kolem otcova krku, prostě tátova holčička. Ta fotka je krásná, velmi jsem ji (Kate) chválil.“

Vévodkyně nefotí jen svou rodinu, manžela a děti George, Charlotte a Louise. Loni například fotografovala přeživší holokaustu a jejich vnoučata.

Spolu s britskou National Portrait Gallery se také podílela na tvorbě knihy Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020, která je výběrem sta snímků zachycujících boj lidí s pandemií covidu.