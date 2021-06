Australská blogerka nedá dopustit na nahou jógu: Pomohla mi akceptovat mé tělo, říká

Jessa našla zalíbení v nahé józe, kterou zprostředkovává i svým fanouškům. Profimedia.cz

Od té doby je Australanka Jessa O´Brian navštěvuje pravidelně, k tomu založila blog, profil na sociální síti i nověji i youtubový kanál, kde svůj životní styl sdílí. Fanoušci ji znají jako Nahou blogerku.

Už v roce 2017 začala dávat lekce nahé jógy, a jak uvedla, velmi jí to pomohlo v překonání pochybností o sobě samé. „Jóga je o spojení mysli, těla a ducha. A když ji děláme nazí, v prostředí, kde se cítíme bezpečně, pocity to jen znásobí,“ míní Jessa.

„Naučit se akceptovat a milovat sebe samé je k nezaplacení. Jóga není tím, co často vidíme na Instagramu, není to o perfektních tělech v pozici psa. Jsem celkem štíhlá, ale když se ohnu, také se mi sroluje kůže. A nahá jóga mi pomohla akceptovat to, a ještě více milovat své tělo,“ uvedla australská nudistka.

V době pandemie pak své lekce přesunula do online prostoru, kde fanouškům dává také různé jógové výzvy.

Svým životním stylem chce Jessa inspirovat „tolik lidí, kolik to jen půjde“. „Doufám, že to povede k větší laskavosti, toleranci, respektu a k tomu, že najdeme jednotu v rozdílnosti,“ říká. ■