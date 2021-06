Slováci se pustili do české nevěsty ze Svatby na první pohled: Stádo ovcí, vzkázala jim

Petra a René ve Svatbě na první pohled Foto: TV Nova

U nás už víme, že tento pár spolu zkusil žít, ale nakonec jim to nevyšlo, byť René o svou nevěstu moc stál. Slovenští diváci se do učitelky Petry pustili s tím, že patří k nejufňukanějším nevěstám celého pořadu, které se pořád nic nelíbí, ač René dělá vše, co jí na očích vidí.

Svatba na první pohled - Petra a René

TV Nova

U nás ji zas pro změnu měli za netykavku. Zaznamenala Petra, že se pořad znovu vysílá a vnímá nějak negativní reakce?

„Ohlasy na vysílání na Markíze nemám, je mi to docela ukradené, jen jsem mrkla, že to sdílejí na jejich Instagramu a pobavilo mě to, jak jsou zakomplexovaní a řeší mě v komentářích, jaký je Renda chudák. Kdyby byl chudák, ta mě asi nechce a nesnaží se i mimo kamery,“ řekla Super.cz Petra, jež opět poukázala na to, že je pořad logicky sestříhaný a realita je úplně jiná, než diváci vidí na obrazovkách.

Takto například vysvětluje, proč byla na Reného naštvaná, když jí dal kytku.

„Sestříhali to na TV Nova opravdu famózně, a není nikde důvod, proč se takhle chovám, ale opravdu jich tam bylo dost. Kytičku jsem odůvodňovala do kamer, že jsem mu vděčná, ale nerada dostávám dárky, a i když jsme si řekli, že už mi je kupovat nebude, maximálně jednou za čas, tak mi udělal naschvál a dal mi růži před kamerou, a to už jsem se nadšeně netvářila,“ vysvětlila Petra.

Ledová královna prý ale rozhodně není a kytičku si od muže ráda vezme. „Není to tak, že bych neměla ráda kytky a nebyla vděčná, ale proč dostávat každý den kytku, to už není tolik radosti, už se mi ani nechce vracet a vysvětlovat stádu ovcí, kterému zřejmě nedochází sestřih v televizi, jak to asi mohlo být. Nenapadne je, že je to show a sestříhaná z obrovského množství materiálu. Kytky dostávám, a dokonce s úsměvem na tváři, a i s Rendou jsme zadobře,“ uzavřela Petra. ■