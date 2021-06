V šestém měsíci těhotenství jezdí na bruslích i na kole. Gabriela Soukalová v sobě sportovkyni nezapře

Těhotná kráska se ani v pokročilém stádiu těhotenství nevyhýbá drsnějším sportovním aktivitám. Foto: Super.cz/archiv G. Soukalové

Často ji vídáme na televizních obrazovkách, když moderuje pořad Showtime. Mohlo by se zdát, že Gabriela Soukalová (31) prožívá své první těhotenství s lehkostí, ale jak se nám svěřila, nebylo to vždy ideální.

„Patřím do skupiny žen, pro které je těhotenství náročným obdobím. Neměla jsem ho ze začátku úplně lehké. První trimestr jsem měla nevolnosti. Další doba byla ale naštěstí klidnější. Přišla spousta aspektů, na které člověk nebyl do jisté míry připravený. Nenapadlo mě, že mě mohou potkat například změny nálad a další změny. Je to zajímavé období poznávání sama sebe z jiné stránky,“ řekla Super.cz Gabriela a jedním dechem dodává:

„Nepatřím do skupiny žen, které říkají, že je to nejlepší, nebo naopak nejhorší čas života. Jsem mezi těmito dvěma tábory. Snažím si užívat každou chvíli.“

Bývalá česká reprezentantka v biatlonu, která získala řadu významných trofejí, je ráda za svou sportovní minulost, která jí pomáhá i v těhotenství.

„Ještě mě čeká poslední trimestr, tak si netroufám dělat soudy. Myslím si, že sport člověku pomáhá v mnoha životních odvětvích. Sport ovlivňuje vše, co v životě dělám. Dal mi do života pevné základy, cílevědomost, houževnatost. Když něco bolí, tak to člověk lépe snáší. Jsem ráda, že mám pevné základy,“ říká.

Ve cvičení nepolevuje ani v šestém měsíci těhotenství. „Už víc jak dva týdny neběhám, ale chodím na procházky a jezdím na bruslích. Podotýkám, že si pro jízdu vybírám rovinky a neriskuji. Jezdím na kole a začala jsem také cvičit těhotenskou jógu. Sportuji a doporučila bych to všem maminkám, které se chtějí cítit dobře,“ dodává Gabriela Soukalová. ■