Podepsaly se na ní tahanice o majetek? Takové věci by žena v těhotenství neměla zažívat, říká Gabriela Soukalová

Těhotenství má být nejšťastnějším obdobím ženy, Gabriela Soukalová (31) má očekávání holčičky zkomplikované majetkovými spory s exmanželem Petrem Koukalem . Nikomu by to prý nepřála.

„Rozhodně to není nic, co by člověk chtěl zažívat. Takovými věcmi by člověk neměl procházet. Obzvlášť v těhotenství by maminka měla být v klidu a nepřipouštět si takové věci,“ řekla Super.cz dvojnásobná držitelka olympijské medaile.

Situaci proto k řešení přenechala jiným. „Předala jsem vše do správných rukou mému právníkovi. Doufám, že veškeré záležitosti s tímto se snad co nejdříve vyřeší.“

Ani svého partnera ale nechce na první pohled křehká blondýnka zatěžovat. „Snažím se být sama sobě oporou a nezatěžovat ty, které mám ráda. Tyto věci nejsou moc pozitivní a nechci lidi obtěžovat. Partner je mi obrovskou oporou, ale i tak chci celou situaci jemu a rodině ulehčovat,“ říká Gábina.

Na druhou stranu je samozřejmě ráda, že v tom není sama. „Je skvělé si přiznat, že mám kolem sebe fajn lidi. Jsem za to vděčná. Tímto bych svým drahým ráda poděkovala. Není samozřejmost mít spolehlivé přátele a rodinu, kteří jsou nápomocní za jakýchkoli okolností,“ dodala dojatě Gabriela Soukalová. ■