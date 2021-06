První zákrok podstoupila už v 17 letech: Plastiky mě neučinily šťastnou, přiznává silikonová televizní hvězda

Megan Barton Hanson Profimedia.cz

Jako náctiletá si nechala upravit odstávající uši, protože ji kvůli vzhledu vrstevníci údajně šikanovali. Od té doby ale pár zákroků přibylo. Přiznala výplně rtů a obličeje, plastiku nosu a zvětšení poprsí.

„Operace mi pomohly zmírnit posedlost mými nedostatky, ale i když jsem se při pohledu do zrcadla cítila šťastnější, bylo to jen povrchové,“ přiznala v rozhovoru pro The Sun hvězda reality show Love Island.

„Nepomohlo mi to mít se víc ráda. To přišlo až později díky silným ženám, kterými se obklopuji,“ dodala.

Na sklonku loňského roku se rozhodla, že dá průchod svému přirozenému já a sekla s výplněmi. Jediné, čemu pravidelně holduje, je botox. Fanoušky také nabádala, aby si dobře rozmysleli, než podstoupí nějaký zákrok.

„Plastika vás nedonutí mít se rádi. Nezavděčíte se všem, takže byste to měli dělat jen pro sebe a nikoho jiného,“ vzkázala. ■