Jméno očekávané dcerky Harryho a Meghan má být poctou královně. A vévodovo oblíbené

Harry a Meghan čekají druhé dítě. Profimedia.cz

Jen co vévoda a vévodkyně oznámili pohlaví očekávaného dítěte, fanoušci začali tipovat, jaké jméno jejich dcerka dostane. Nejčastěji hádali Dianu, po princově tragicky zesnulé matce.

Sázkaři zase nevylučují jméno Philipa na počest zesnulého manžela královny a Harryho dědečka, prince Philipa, nejvíc šancí však i oni dávají Dianě.

Americký magazín OK! nyní přišel s ještě jinou informací. Podle jeho zdroje manželé zvažují jméno Lily. „Bude to krásný odkaz ke královně, které, jak známo, v dětství říkali Lillibet, ale také to vždy bylo jedno z Harryho nejoblíbenějších jmen,“ uvádí.

Symboliku vidí také v tom, že družičky Meghan měly na svatbě věnečky s konvalinkami (anglicky Lily of the Valley).

Holčička bude prvním pravnoučetem královny narozeným ve Spojených státech amerických, kde Harry a Meghan nyní žijí. ■