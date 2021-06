Milan Peroutka splnil sen malé fanynce: Po operaci mozku s ním mohla do divadla

Milan Peroutka Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

Velké překvapení si pro jednu ze svých fanynek připravil Milan Peroutka (31). Zpěvák má velkou obdivovatelku v šestileté Lauře, která od čtyř let trpí epilepsií. Poznali se vloni v létě, když byla v nemocnici, a nyní se konečně mohli potkat znovu, a to v divadle.

„Loni začátkem srpna mi napsala na Instagram zdravotní sestřička Míša z Motola z oddělení dětské neurochirurgie, kde mají děti po operacích nádoru mozku či jiných velkých operacích mozku a páteře. Prý že tam mají holčičku Lauru, která má ruce popsané mým jménem a jestli bych jí nechtěl přijít udělat radost,“ svěřil se Super.cz zpěvák, s tím, že neváhal a do nemocnice za svou fanynkou dojel.

„Zazpívali jsme si, oslavili narozeniny a popovídali si a od té doby jsme v pravidelném kontaktu,“ svěřil se Milan, který si připravil pro svou fanynku překvapení. „Když teď hrajeme Lásku nebeskou pro zdravotníky, napadalo mě ji s maminkou pozvat taky. Laurinka se narodila s DMO, s levostrannou hemiparézou a od čtyř let má epilepsii. Neustále rehabilituje a dělá mi radost. A hlavně je to skvělá Peruťačka, a tak samozřejmě nemohla na mé premiéře chybět,“ svěřil se zpěvák, který byl rád, že za ním malá Laura do divadla mohla dorazit.

„Bylo to pro ni do poslední chvíle velké překvapení a povedlo se znamenitě. Je pro mě nádherný pocit, že mohu udělat někomu takovou radost,“ dodal zpěvák. ■