Vytvořte to pravé teplo domova díky stojací lampě

K večeru, kdy se stmívá, si musíme doma rozsvítit. Kdo nechce rozzářit celý byt, raději ho jen decentně prosvítí, nebo si osvětlí jen jednu část, ten by měl vsadit na stojací lampu. Ocení ji i vášniví čtenáři, kteří se rádi usadí do oblíbeného křesla s knihou v ruce. Jak lampu vybrat a vykouzlit s ní to pravé teplo domova?

Proč zrovna stojací lampa? Stojací lampa může být nejen skvělým designovým doplňkem, ale i šikovným pomocníkem. Zatímco stropní svítidlo rozptýlí světlo po celé místnosti, stojací lampy navodí příjemnou atmosféru a zajistí přímé osvětlení konkrétního místa. Hodí se jak do obývacího pokoje, tak do ložnice, pracovny i dětského pokoje, neměly by ale zabírat moc místa, ani přitahovat pozornost. Náš tip: Víte, že pokud hledáte stojací lampu hlavně k tomu, aby vám osvětlila stránky knihy, zatímco si čtete a zabránila tomu, abyste si kazili oči, je fajn stojací lampa, kterou si můžete individuálně nastavit a přizpůsobit svým potřebám? Na čem při výběru stojací lampy záleží? Stojací lampa je skvělý pomocník nejen při čtení, ale i ručních pracích, nebo jako decentní osvětlení při sledování televize. Na co se při jejím výběru zaměřit? K jakému účelu lampu plánujete využít? Už před výběrem lampy popřemýšlejte, k čemu budete lampu nejvíc využívat. Má jen osvětlit prostor? Vsaďte na stojací lampu se stínítkem.



Vsaďte na stojací lampu se stínítkem. Bude sloužit při čtení nebo ručních pracích? Určitě oceníte ohebné rameno nebo naklápěcí stínítko.

Určitě oceníte ohebné rameno nebo naklápěcí stínítko. Má jen decentně osvětlit místnost? Vystačíte si s dekorativními lampami.

Vystačíte si s dekorativními lampami. Hledáte lampu do pracovny? Pak oceníte lampu se žárovkou se studenou barvou světla.

Dalším důležitým parametrem, který nesmíte při výběru lampy podcenit je její velikost a výška FOTO: svetla24.cz Jak vysokou stojací lampu potřebujete? Dalším důležitým parametrem, který nesmíte při výběru lampy podcenit je její velikost a výška. Kolik na ni máte v místnosti prostoru? Přeci přes ni nebudete škobrtat pokaždé, když místností projdete. Navíc taková lampa už tak malý prostor ještě víc opticky zmenší. A jak vyřešit výšku? Nejpraktičtější jsou lampy s nastavitelnou výškou, kterou si vždy individuálně přizpůsobíte a nastavíte. Víte, že výšku lampy je třeba vybírat i na prostor, ve kterém bude umístěna? Do místností s vysokými stropy si určitě nepořídíte nizoučkou lampu. Náš tip: Na trhu najdete i stojací lampy se základnou, kterou snadno částečně zasunete pod pohovku nebo skříňku. Jaké funkce u lampy ještě oceníte? Některé lampy se mohou pochlubit vestavěným stmívačem, díky kterému snížíte, nebo naopak zvýšíte úroveň světla, další mají USB port, aby se vám čtečka nikdy nevybila. Výjimkou na trhu nejsou ani lampy s ohebnými klouby. Jakou stojací lampu si domů pořídíte vy? ■