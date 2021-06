Poslední chvilky na svobodě. Lucie Křížková si s odsouzeným manželem užívala romantiku ve dvou

Lucie Křížková s manželem Foto: archiv L. Křížkové

Jachtař byl odsouzen na 3,5 roku vězení za podíl na tunelování Metropolitního družstva. On sám podle svých slov doplatil na svou důvěřivost a naivitu, když věřil svému kamarádovi. Vrátit zpátky už to ale nejde, a tak si třicetinásobný mistr republiky, který čtyřikrát přeplul Atlantik, dopřává poslední dny na svobodě. Kdy přijde nástup do vězení, přesně neví, ale může to být kdykoliv.

Radost má teď i ze zdánlivě obyčejných věcí, jako je večeře s manželkou. „Vyrazili jsme na grilovaná žebra. A na jedno pivo,“ pochlubila se Křížková, která je pro svého muže velkou oporou, a poukazuje na to, že nejednal se špatným úmyslem ani se nijak neobohatil.

„Stále si opakuji, že žijeme, jsme zdraví. Tahle noční můra jednou skončí. Svého muže miluji a stojím za ním, to už víte. Jeho jednání nebylo úmyslné. Zvládneme to,“ nechala se slyšet někdejší královna krásy, jež má s manželem dvě děti. A už kvůli nim musí zůstat silná. ■