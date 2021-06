Až půjdete na šlapadla, sledujte okolí. Do Prahy se díky miliardovému projektu vrátila další velká hvězda

Cara Delevingne Profimedia.cz

Na tu vyrazila i se svým roztomilým psíkem, který dle fotek a především videa vypadal, že se vody rozhodně nebojí a nejradši by si zaplaval. Řada českých fanoušků metropoli poznala a nadšeně vítala modelku zpátky v Praze.

Podle všeho se jedná o nejlukrativnější filmovou produkci v Česku. Dle Státního fondu pro kinematografii u nás tvůrci utratili už 3,1 miliardy korun, a to ještě nekončí.

První série Carnival Row se v Česku natáčela od podzimu 2017 do jara 2018. Druhá začala vznikat na sklonku roku 2019, ale následně byla přerušena pandemií koronaviru. Aktuálně by produkce měla trvat do září.

Ačkoliv se už tvůrci pěkně plácli přes kapsu, natáčení v Česku se jim velmi vyplatí a nemohou si ho vynachválit.

„Uličky a budovy fungují pro scény samy o sobě bez nutnosti větších úprav. Co by bylo neúnosně nákladné postavit jinde, je možné natočit jenom v České republice. Místní to dělají za rozumnou cenu a s úsměvem. Natáčení je fantazií každého producenta,“ nechal se v prohlášení slyšet producent Erik Oleson. ■