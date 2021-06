Při čistce bytu objevila Jitka Zelenková raritu z doby, kdy zpívala s Gottem

Jitka Zelenková nevypadá na to, že slaví 71. narozeniny. Michaela Feuereislová

Prý jste si dala k 70. narozeninám Instagram?

Ano, rok se s ním snažím sblížit a vlastně jsem do toho pořád úplně nepronikla. Není to jenom Instragram, od loňska mám taky svůj YouTube kanál a e-shop s tričky, na kterých jsou slogany z mých písní. Vlastně jsem se loni, když se moc nehrálo, vůbec nestihla nudit, pořád jsme něco chystali a plánovali. Já nejsem typ člověka, který by mohl stát dlouho na jednom místě. Nesnesla bych to!

Právě díky Instagramu a Facebooku jsem mohla být celý rok v kontaktu se svými příznivci, i když jsme téměř neměli možnost potkávat se na koncertech. Je to fajn, ale samozřejmě přímý kontakt s publikem nenahradí nic! Žádné sítě, ani žádné on-line koncerty. Tu energii musíte cítit. Musí se nést sálem. Teprve pak je to to pravé. A na to už se moc těším!

Co vám loni k jubileu udělalo největší radost?

Že jsem se ho dožila! Ale ne, to žertuju. Už jsem vyprávěla o tajné narozeninové oslavě, kterou mi uspořádali nejbližší kamarádi. Letos ji děláme zas, tentokrát už o ní vím a nemůžu se jí dočkat! No a samozřejmě nejnečekanějším dárkem byla speciální narozeninová verze písničky Bez lásky láska není, kterou mi ve svých domovech v době karantény nazpívalo 40 mých kolegů a taky Spejbl a Hurvínek. I dnes, když ten klip vidím, jenom nevěřícně kroutím hlavou, jak se to mohlo podařit.

Jak jste prožila rok v pandemii? Využila jste nucené pauzy k odpočinku, pracím na chatě či v bytě?

Začala jsem konečně dávat do pořádku svůj byt. Kamarádi mi vymalovali, pomohli mi s tříděním věcí. Nedovedete si představit, co je člověk schopný nashromáždit v jednom malém bytečku. Nikomu bych to nepřála. Každý večer kolem desáté, když se to už zdálo být nekonečné a věci kolem spíš přibývaly, než ubývaly, jsem propadala panice, že už to nikdy nedáme zpátky do obyvatelného stavu. (smích)

Při takových čistkách se člověk neubrání vzpomínkám, objeví i leccos zajímavého…

Teď naposledy jsem třídila oblečení. Našla jsem i pár opravdu raritních kostýmů z dob, kdy jsem vystupovala s Karlem Gottem. A moc jsme se u toho nasmáli. Takovou inventuru jednou za pár let rozhodně doporučuju! Je to senzační pocit, nový vítr do plachet. Cítím se doma daleko líp a vlastně se mi ani nechce nikam jezdit, což je tedy u mě dost s podivem.

Můžeme se těšit na nějakou novou písničku?

Během června vydáme nový singl. Je to původní česká písnička, kterou napsal Ivan Němeček. A jsem poctěna, že mi ji nabídl autor skvělého textu Jaroslav Wykrent, textař řady hitů mimo jiné Marušky Rottrové. Je to naše první spolupráce a já si jí moc vážím, protože Jarda patří k legendám ve svém oboru. Písnička se jmenuje Věř mi a já už se moc těším, až ji budu moct svým posluchačům představit. Text je samozřejmě o lásce, přesněji o zotavování se ze vztahu s tím nesprávným. Myslím, že zrovna k tomu mám po všech svých životních zážitcích co říct. (smích)

Kdy vás uslyšíme naživo a kde?

Jsem moc zvědavá, jak se po té dlouhé pauze všechno rozjede. Prognózy jsou různé a já si osobně myslím, že už nic nebude v našem oboru tak, jak to bylo před pandemií. Zatím řešíme termíny vánočních koncertů, tu specifickou atmosféru si už letos nechci nechat ujít!

Plánujete nějakou dovolenou, jak prožijete léto?

Chystám se do mé milované Třeboně, pár dní bych chtěla strávit u přátel na Slovensku, stejně jako loni. A máme také pár venkovních vystoupení s kapelou, na která se moc těším! Zpívání je pro mě pořád droga, i po těch padesáti letech. ■