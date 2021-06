Obnovenou láskou už se netají: Ben Affleck a Jennifer Lopez vyrazili na večeři v objetí

JLo a Ben Affleck už vztah neskrývají. Foto: Super.cz/Profimedia

Je to pár týdnů, co spolu Jennifer Lopez (51) a Ben Affleck (48) vyrazili na dovolenou a zanechali fanoušky v úžasu. Tehdy se o vzájemné chemii hvězdného páru jen hovořilo, ale je vidět, že náklonností se už netají. Dvojici vyfotili, jak v objetí vchází do restaurace v Hollywoodu.