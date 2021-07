O Vánocích napekla přes 200 kg cukroví a teď dělá svatební dorty. Zpěvačka si nechá cukrařinu jako druhou práci

Kamila Nývltová Super.cz

„Pokračuje to pořád, čekala jsem, co z toho bude. O Vánocích jsem napekla asi 206 kilo cukroví. Teď už se to rozmohlo na svatby a oslavy. Vlastně mě to hrozně baví, protože ta práce v showbyznysu je občas dost náročná a to pečení je pro mě takzvaný relax,“ svěřila Super.cz Kamila na degustaci moldavských vín.

Pečení ji natolik chytlo, že si z koníčku udělala zadní vrátka, kdyby jí původní profese z jakéhokoliv důvodu nevyšla. „Myslím, že se to stane mojí druhou prací. Zpěvu se určitě nepustím, to miluju a chci to dělat i nadále, ale to pečení taky," říká brunetka.

Zda by jí pečení vydělalo víc než práce zpěvačky, spočítané nemá, zatím ale nehodlá skončit se zpěvem ani pečením. „Já mám naštěstí hodně práce, co se týká zpívání, mám skoro celý prázdniny plný. Ale to pečení to doplňuje. Nevím, jestli to víc vynáší, ale pečení je náročnější. Stát od rána od 5 do 11 do večera u plotny a makat, to se sice nezdá, ale jsem vyřízená ještě víc, než kdybych běžela půlmaraton, který jsem uběhla a tak náročný není,“ dodává se smíchem. ■