Po smrti Mery další rána pro fanoušky Sestřiček: Seriál už za pár dní úplně končí!

Sabina Laurinová a Marek Němec v seriálu Sestřičky Foto: FTV Prima

Tvůrci seriálu Sestřičky si pro fanoušky připravili další zvrat. Poté, co navzdory divácké nevoli nechali tragicky zemřít hlavní postavu, sestru Mery, nyní Prima oznámila, že seriál úplně končí. A to za pouhých šest dílů, na konci června.

„Byl to to kus života. Když se před pěti lety začalo natáčet, po čtrnácti dnech jsem si myslela, že víc nevydržím, že se to v životě nenatočí. Bylo to velmi náročné, pro mě asi jeden z nejtěžších projektů. Ale stálo to za to! Všichni jsme se tady naučili mnoho věcí. Děkuju za tu krásnou příležitost, kterou jsem dostala ve svém zralém životě,“ řekla po natočení své poslední scény představitelka Mery Sabina Laurinová.

Rozloučení si pomalu mohou připravovat i další ze seriálových hvězd jako Saša Rašilov, Martin Němec, David Gránský, Adéla Gondíková, Roman Zach, Kristýna Frejová a další, kteří v rubavské nemocnici působili.

Sestřičky v srpnu 2020 dějově navázaly na Modrý kód, který televize poprvé uvedla v březnu 2017.

Jak známo: když něco končí, něco jiného začíná. Prima už před pár dny potvrdila informace Super.cz o natáčení nového projektu, detektivního seriálu Dvojka na zabití s Jakubem Prachařem a Sarou Sandevou v hlavních rolích. ■