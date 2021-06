Slavná zpěvačka málem ukončila kariéru kvůli hejtům na sítích: Kritika ve mně vzbudila pocit, že nejsem dost dobrá

Dua Lipa Profimedia.cz

Dua se nedávno v rozhovoru přiznala, že byla po náporů hejtů na síti chvíli nalomená i k tomu se vším skončit. „Zažila jsem si tunu s*aček při své první desce a rozhodně to ve mně vzbudilo mnoho úzkosti. Měla jsem pocit, že nejsem dostatečně dobrá a že to možná pro mě není to pravé a neměla bych na pódiu vůbec být. I po Grammy mi tehdy lidé psali, že si to nezasloužím,“ svěřila se před časem magazínu Attitude a dodala, že si to velice pohrálo s její psychikou a mentálním zdravím. Psali o ní, že má divné až tragické taneční pohyby, a ona byla chvíli přesvědčená o tom, že si ji nahrávají na telefon jenom proto, aby se jí později mohli smát.

Ovšem i těm, kteří jí slávu a úspěch nepřáli, nyní zpěvačka poděkovala. „Chtěla bych vám všem, kteří posloucháte moji muziku od začátku, moc poděkovat. Už jsou to čtyři roky od vydání mého debutového alba a já jsem vděčná, jaké příležitosti se v mém životě objevily. Potkala jsem hodně zajímavých lidí a dostala tolik cenných lekcí. Šikana online mi pomohla dát sobě samé zabrat a utancovat si zadek, abych byla opravdu lepší. Takže i vám za to děkuji. Jak ty dobré, tak i ty špatné věci mi pomohly vyrůst a za to budu navždy vděčná,“ uvedla Dua na svém instagramovém profilu.

Dua Lipa na vystoupení v roce 2018.

Profimedia.cz

Jak sama podotkla, nebýt zkušeností po prvním albu, druhé by ani nevzniklo. Druhou desku s názvem Future Nostalgia vydala v loňském roce, a dokonce za něj získala cenu za nejlepší desku na BRIT Awards i cenách Grammy.

O tom, jak sociální média ovlivňují život mladých hvězd, nedávno také mluvila pro The Sunday Times: „Mužské popové hvězdy jsou méně zkoumány. Lidé rádi objektivizují ženy a nepřemýšlí nad celkovým dopadem svých slov. Online kritika ve vás vzbuzuje pocit, že nejste dost dobří, takže i já jsem byla nervózní. Připadalo mi to jako živná půda pro nenávist a přestala jsem být hrdá na své úspěchy. Místo abych pocítila, jak je to úžasné, měla jsem pocit, že za to nestojím. Musíme si chránit své duševní zdraví. Přála bych si, aby společnosti poskytující sociální média vytvořily bezpečnější prostor a ten se tak stal laskavějším.“ ■