Poprvé na delší čas opustila své miminko a vyrazila na společenskou akci. Čtvrt roku po porodu Kašáková jen září

Veronika Kašáková po porodu poprvé ve společnosti Super.cz

Tři měsíce po porodu syna Matyáše vyrazila Veronika Kašákové (31) poprvé do společnosti. Nejednalo se o rozmar, ale její přítomnost na výstavě iMucha měla hlubší význam. Kráska přišla převzít pro Nadační fond označený jejím jménem vydraženou částku.

„Po narození chlapečka a po pandemii je to to pro mě obrovská změna,“ svěřila se Super.cz misska Kašáková, které se při přebírání symbolického šeku klepaly ruce i hlas. „Asi ve mně pracují hormony. Jsem dojatá.“

Matyáš doprovázel maminku na místo konání do Obecního domu. Zůstal ale v zákulisí hlídaný babičkou. Přestože Veronika věděla, že bude o dítě postaráno, tak byla nervózní. „Bylo to pro mě dneska jiné. Včera jsem měla po dlouhé době pracovní den v Praze. Zjistila jsem, že všechno nepojede ve stejných kolejích. Jsem večer unavená, protože večer nespíme. Myslím si, že to ale zvládneme.“

Kašáková svého syna nechce držet úzkostlivě v domácím prostředí, ale ráda by propojila rodičovské povinnosti s těmi pracovními a měla dítě při sobě i v práci. „Je po mně. Krásně se už teď přizpůsobuje,“ říká Veronika Kašáková. ■