Kašáková promluvila o dědičné nemoci syna: Sdělení diagnózy pro ni byl nejtemnější zážitek v životě

Veronika Kašáková promluvila o onemocnění syna Super.cz

„Polykám v krku svůj žal. Už to ale tak nebolí. Člověk se vždy bojí toho neznámého. Když vám nemoc diagnostikují fakty, tak maminka neslyší nic jiného než ty zlé věci, které by se mohly stát. Pro mě osobně to byl nejtemnější zážitek v životě,“ popisuje Veronika první fázi přijetí diagnózy.

„Můj syn je ale tak úžasný, tak mě tyto stavy nepřepadají. Když ale někdy málo spím, tak ta lítost někdy přijde. Je to přirozené a normální a tyto negativní pocity budou pomalu odeznívat, až zjistím, že to zvládáme. Měla jsem velký strach, abych mu neublížila,“ dodává.

Kráska bude muset svému dítěti připravovat speciální stravu, aby jeho vývoj probíhal správně. Třeba i tento fakt musela Veronika zpracovat. V kuchyni prý totiž nikdy neexcelovala. „Mám pocit, že můj chlapeček mi přišel do života proto, abych se naučila věci, které jsem neuměla. A to je matematika a vaření. Budu muset přesně vážit a počítat přes trojčlenku potraviny a do toho mu připravovat speciální stravu. Budu se muset naučit něco nového, abych byla dokonalá máma, kterou pro něj chci být,“ říká Veronika Kašáková a jedním dechem dodává: „Třeba se příště potkáme, když budu připravovat novou kuchařku.“ ■