S touhle mladou dvojicí nuda nehrozí: Moderátoři Snídaně s Novou si ze sebe utahovali před kamerou

Nikola Čechová a Milan Peroutka Super.cz

Se zdravou stravou jde ruku v ruce i sport, kterého si Milan po dvou operacích kolene příliš neužije. Oproti tomu jeho sympatická kolegyně před pár měsíci propadla běhání. „To bych byl býval neřekl, protože Nikča měla vždycky pokus jeden kilometr a pak se na to vyprdla,“ říká Milan a Nikol přitakává. „Milan byl z nás dvou ten, který rád běhal a já jsem vždycky říkala: ,Ježiš, to nechápu, nesnáším běhání, nebaví mě to.' No a teď vlastně uběhnu víc než ty,“ obrátila se na kolegu blondýnka.

Už na první pohled je jasné, že s touto moderátorskou dvojicí nuda nehrozí. V průběhu rozhovoru došlo i k vtipnému špičkování. „Já vám řeknu drb, Roman Staša je i trenér běhu a radil Nikče se správnou technikou běhu,“ vyhrkl ze sebe Milan. „Teda ale to je drb, Mildo!“ dobírá si ho kolegyně. „Tak já přitvrdím: Byli spolu běhat!“ začal se smát Milan, který po chvíli ještě „přiostřil“.

„Já vám řeknu ještě další drb. Ona sice na Instagramu má, jak běhá, ale já ji mám v chytrých hodinkách a má tam každej den nulu, tak já nevím,“ dobírá si Peroutka svou parťačku, která se ohrazuje: „Posledních 14 dní bylo špatný počasí a neměla jsem energii, protože mám hodně práce,“ vysvětlila Nikol a při té příležitosti si na oplátku rýpla do Milana, který si místo sportu našel zálibu v odborném dozoru. „Milan si pořídil chytrý hodinky a od tý doby se neustále ptá hostů ve studiu: Máte chytrý hodinky? Můžu si vás přidat? Takže asi tak...,“ dodává moderátorka. ■