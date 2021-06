Hollywoodská dublérka popsala, jak probíhá natáčení milostných scén: Jak u mužů zabraňují vzrušení?

Kerri Parker Foto: Profimedia/The Sun/News Licensing

Parker měsíce studuje hereččiny pohyby, aby je pak mohla napodobit v sexuálních scénách. Také drží většinou stejnou dietu a dodržuje stejný cvičební režim jako aktérka. Samotné natáčení má ale i svá úskalí.

„Jednou nás režisér posadil na postel a mezi naše intimní partie umístil polštář, který se používá pro případy, že by se herec neovládl. Může se to stát, je to pro pohodlí všech,“ prozradila již dříve pro The Sun, jak zabránit vzrušení u mužského protějšku.

Před scénami si také vždy důkladně vypláchne ústa a zalepí páskou své nejintimnější partie. Někdy si do podprsenky také připraví peprmintové bonbóny, natáčení jedné postelové scény může trvat i šest hodin.

„Většinu času tam ležíte a bavíte se o počasí. Předstírat, že se cítíte sexy, když vás pozoruje celý štáb, je těžké,“ dodala.

Přiznala také, že kvůli zaměstnání je pro ni těžké najít partnera. Muži dle jejích slov totiž většinou žárlí.

Kerri zaskakovala také za Liz Hurley v seriálu The Royals nebo za Jessiku Raine v Robinu Hoodovi. Do Hollywoodu se přistěhovala před 16 lety a pracovala nejprve jako modelka, než ji vybrali, aby žila v domě Hugha Hefnera jako playmate. Až o několik let později se dostala k filmu.

V době, kdy pózovala pro Playboy, jí bohužel diagnostikovali tumor na mozku. V roce 2014 podstoupila operaci, která měla nádor kompletně odstranit, a skutečně to dle snímků vypadalo na úspěch. O pět let později jí ale sdělili, nejen že tumor stále má, ale v této fázi je nevyléčitelný, a navíc metastázoval.

Místo chemoterapií zvolila alternativní léčbu pomocí marihuany, díky níž je dnes její stav stabilní a rakovina se nešíří. Kerri také trpí epilepsií, ale navzdory zdravotním problémům v práci nepolevuje. ■