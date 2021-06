Kosmetické úpravy jí zničily obličej. Byla to největší chyba mého života, říká slavná Bond girl (78)

Britt Ekland jako Mary v bondovce Muž se zlatou zbraní Profimedia.cz

Proceduru podstoupila v Paříži, kde místo „běžného“ zákroku, který prý očekávala, dostala několik injekcí látky, která měla rty vyplnit a napumpovat. S trvalým efektem.

Následující roky pak Ekland chodila na další injekce, které měly látku ve rtech rozpustit, navštívila i lékaře, který jí měl „všechno vyndat“. V pořadu Loose Women přiznala, že procedury byly „hroznou chybou“. „Zničilo to můj vzhled a obličej. Byla to největší chyba mého života,“ svěřila.

Už loni herečka řekla, že s kosmetickými zákroky skončila, protože si uvědomila, že jí to v ničem příliš nepomohlo. „Nedá mi to víc rolí, neudělá mě to hezčí. Jsem, jaká jsem a lidé to musí akceptovat. Já jsem to akceptovala, tak vy také!“

Britt Ekland se herectví věnuje od 60. let, na kontě má desítky rolí. Tou nejznámější je Mary Goodnight v bondovce Muž se zlatou zbraní. ■