Tragická smrt Muže roku Antonína Beránka: Moc to bolí, byl to skromný a hodný kluk, vzpomínají Decastelo a Mesarošová

Antonín Beránek tragicky zemřel. Foto: Muž roku

„Dozvěděla jsem se to z médií, je mi to moc líto. Když si vzpomenu na rok 2013, tak to jsme moderovali Muže roku s Monikou Marešovou a Lukášem Hejlíkem. Tonda byl jasný vítěz,“ řekla Super.cz moderátorka a herečka Eva Decastelo (42), která tehdejší ročník soutěže uváděla.

„Byl nejen hezounký, ale byl to strašně milý a skromný kluk. Zůstali jsme v kontaktu i po skončení soutěže, protože jsme se potkávali na akcích a zároveň byli patronem soutěže Look Bella, kterou také moderuji. Sjezdili jsme za poslední roky castingy a soutěže, byl to milý a skromný kluk a v zahraničí velmi úspěšný. Je to příšerné, co se stalo a je mi to moc líto,“ dodala Eva.

Antonína Beránka dobře znala také modelka Dominika Mesarošová (35), která tehdy seděla v porotě. „Víte, Antonína jsem znala. Byla jsem na soutěži Look Bella v porotě a byla jsem u jeho začínající kariéry modelingu a viděla, jak rostl. Tenkrát jsem mu říkala, musíš se přihlásit na Muže roku. A ono to vyšlo a vyhrál,“ svěřila se Super.cz Dominika, kterou odchod Antonína zasáhl.

„Poté jsem ho potkávala na společenských akcích a také jsme byli často v kontaktu a mluvili jsme na téma modeling. Nikdy mu úspěch nestoupnul do hlavy, vždy se choval s pokorou a úctou k druhým. Jako člověka jsem si ho velmi vážila, proto jaký byl. Velmi mě tato zpráva bolí, je mi to moc líto, rodině a blízkým vyjadřuji upřímnou soustrast,“ dodala smutně Mesarošová.

Odchod úspěšného modela nese těžce také ředitel soutěže Muž roku David Novotný. "Nedal jsem na něj dopustit, velmi jsem si ho vážil, patřil k nejúspěšnějším Mužům roku, byl to úspěšný model, který byl velmi oblíbený na asijském trhu. Skromný, milý a hodný kluk, který navždy zůstane v mém srdci," vzpomínal Novotný. ■