V lockdownu rozvážel jídlo, pak dělal kapitána na lodi: Plánuje se zpěvák vrátit ke své původní profesi?

Josef Vágner Super.cz

Potkali jsme ho na zkoušce v Divadle Broadway, kam dorazil s opálením od moře. To získal během pobytu v Chorvatsku. „Byla to pracovní dovolená, nebudu říkat, že jsem jenom pracoval. Už deset let dělám kapitána na lodi, vždy když je příležitost. Tentokrát jsem ho dělal jako práci, bylo to příjemná změna od rozvážení jídla a jiných věcí,“ svěřil se Super.cz herec, který se prý ale rád opět vrátí ke zpěvu.

„Takže ohřál jsem se, opálil jsem se a teď už doufám, že se zase vrátím do té své původní práce,“ prozradil Pepa Vágner, kterého nyní čeká zpívání v rámci letních koncertů a také nový muzikál Láska nebeská. Vedle toho chce ještě stihnout dovolenou v Řecku.

„Je to naše každoroční tradice, myslím, že se tam ukážeme. Já jsem tam už na jaře byl, byl jsem ten nás domeček, který tam máme, otevřít a připravit,“ řekl Pepa s tím, že cestování se nikdo nemá bát.

„Když to řeknu takhle otevřeně: nebojte se cestovat. Cestovat se dá, když dodržíte veškerá pravidla, formuláře a testy. Ti lidi jsou tam připravení a těší se. Není lepší doba na cestování než teď, protože ty destinace, které jsou hodně turistické, jsou teď příjemné a lidi jsou rádi, že tam za nimi přijedete. Takže cestujte, je to fajn,“ dodal zpěvák. ■