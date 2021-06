Zajímavosti z pohádky Nebojsa: Oblíbenec Vetchý, bezedná slivovice i odvážný hlavní hrdina

Ján Króner ml. a Ondřej Vetchý Foto: Prima Max

Do cizích krajů – anebo také za humna – se dobří čeští i slovenští venkovští chlapci vydávají v mnoha pohádkách. Na své strastiplné pouti zažijí spoustu příhod a odměnou jim je většinou ruka krásné princezny nebo zlatý poklad. Hrdina snímku Nebojsa, mladý dřevorubec Ondra, se ale vypraví do světa proto, aby se konečně naučil bát. A kdo ví, na své dlouhé cestě možná potká i princeznu...

Film Nebojsa vznikl v roce 1988 v koprodukci Filmového studia Gottvaldov a bratislavské Koliby pod vedením slovenského režiséra Júlia Matuly (✝72). Odvážného siláka a dřevorubce Ondru si v něm zahrál slovenský herec Ján Kroner mladší (64), jeho společníka, upovídaného a prohnaného Ferka, ztvárnil Ondřej Vetchý (59).

Pohádka má místy i trochu temnější atmosféru. Uvidíte v ní například pohřební vůz nebo ples nemrtvých. Není ale divu – hlavní hrdina se přece musí naučit bát. Otázkou je, zda mu budou zrovna tyto „rekvizity“ něco platné.

Klobouk dolů!

Režisér měl při výběru hlavního hrdiny opravdu šťastnou ruku – Ján Kroner ml. byl odvážný i v reálu. To si ověříte ve scéně, kdy jsou po něm vrhány nože. Ta totiž nebyla dělána trikově, ale metal je po něm cirkusový umělec, který se tímto číslem živil. Ano, byl to profesionál, ale umíte si představit, že byste něco takového podstoupili dobrovolně? Před odvahou slovenského herce, kterého do češtiny nadaboval Zdeněk Podhůrský (62), je tedy třeba smeknout.

Kdo si získal srdce lidí z Kuželova

Ondřej Vetchý byl tehdy už známý díky pohádce S čerty nejsou žerty, kterou natočil čtyři roky předtím. Sláva mu ale do hlavy nestoupla a během natáčení Nebojsy se zapsal navždy do srdcí lidí z Kuželova, kde vznikaly scény ve větrném mlýně.

Podle místních byl Vetchý velký sympaťák, se všemi se rád bavil, rozdával zájemcům autogramy, poslouchal písničky hudců a zajímal se i o historii kuželovského mlýna.

Tipy na letní výlet

Mimochodem, tenhle větrný mlýn holandského typu, který byl postaven v roce 1842, stojí opravdu za vidění. Obec Kuželov najdete v horňácké oblasti Moravského Slovácka a je to hezký tip na letní výlet. Mlýn, o který se od roku 1973 stará Technické muzeum v Brně, si zahrál i v pohádce O statečném kováři (1983).

Nebojsa se točil i na dalších zajímavých místech jižní Moravy. Zřícenina hradu, do které přijdou Ondra s Ferkem, se jmenuje Cornštejn a stojí nad Vranovskou přehradou. Závěrečná část filmu vznikla na zámku Milotice u Kyjova.

Místní vědí, jak na vedro…

Během natáčení panovalo úmorné vedro. Jak ale známo, lidé z jižní Moravy jsou mimořádně pohostinní, a tak se filmařům snažili útrapy spojené s horkem kompenzovat. Dobrá slivovice byla proto vždycky k dispozici. Vloudila se i drobná chybička. Ve scéně, kdy Ondra nakopne loupežníka, který chtěl společně s kumpány okrást formana s povozem, si můžete všimnout kusu lana, na kterém byl lupič zavěšen. Pohádku Nebojsa vysílá 3. června stanice Prima Max. ■