Miluše Voborníková se stala babičkou: Takhle to sluší hudební ikoně 70. let, která nosila nejkratší minisukně

Miluše Voborníková Super.cz

„Mám 2,5letou vnučku, jinak Petr (manžel a muzikant Petr Spálený - pozn.) má už starší vnoučátka (od dětí z předchozího manželství - pozn.), díky bohu nás všichni navštěvují a to mrňavý chce extra péči, takže mi to zlenivět nedalo,“ řekla Super.cz Miluška. Přestože jsou s manželem v důchodovém věku, stále pracují a nemohou se dočkat, až se po covidové pauze postaví k mikrofonu na koncertech Petra Spáleného a Apollo Bandu.

Miluška Voborníková patří mezi nejkrásnější ženy divadla Semafor a své doby vůbec. Pro její pronikavé tmavé oči, bujnou hřívu a štíhlé nohy, které vynikaly v proklatě krátkých minisukních, ji muži milovali. Když jsme se zpěvačky zeptali, jestli byla obletovaná nápadníky, jen sebekriticky zakroutila hlavou.

„Ale ne, vůbec ne. My jsme měli v Semaforu takovou kliku, vždyť tam byla nádherná ženská a zlatá slavice Naďa Urbánková, Petra Černocká nebo Zuzka Burianová, to byla česká Bardotka. Docela nám to slušelo a bylo nám tam dobře. Bylo to fajn období,“ říká skromně interpretka hitů Gimi det ding, Já tančím před tvými dveřmi nebo Líbej mě víc.

A jak o sebe takhle stále šarmantní žena pečuje? „Pořád chodím se psem, mám vnučku a kolem sebe úsměvy lidí, které mám ráda, to všechno je daleko lepší než všechny mastičky na světě,“ dodává s úsměvem na závěr. ■