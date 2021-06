Opět je z ní sexy potvora: Markéta Hrubešová způsobí ve Slunečné i rvačku starších pánů

Markéta Hrubešová Foto: FTV Prima

„Nemůžu moc prozrazovat, ať si obrázek udělají diváci sami. Musí tu být prostor pro překvapení, ale myslím si, že zlá není. Je to potvůrka, rozhodně není submisivní, ale určitě není mrcha s velkým M. Zkrátka si ty věci umí zařídit,“ prozrazuje svoji úlohu v seriálu Markéta Hrubešová.

To, že má hrát ne úplně kladnou hrdinku, bere Hrubešová s úsměvem, a tak trochu se prý vyptává, proč právě ona. „Já se ptám pokaždé, co jsem komu udělala. Zřejmě je k tomu asi evokuje můj vzhled, nebo nevím. Uvažovala jsem o tom, a nakonec musím říct, že to je hezký herecký úkol. Člověk se může vyřádit, tihle záporaci se vždy hrají lépe než vyloženě kladná postava, která si od začátku do konce nechá všechno líbit. To se hraje blbě,“ směje se Hrubešová.

Rodina doktora Vacka není z mladší a okouzlující ženy nadšena a vidí za jejími milými úmysly jen to jedno – touhu po penězích! Stejně tak i doktorovo okolí a ti mu to dají rázně najevo. Dojde kvůli ní i na rvačku. Do té se pustil Václav Knop (71) a Milan Slepička (82) coby štamgast Slanina.

„Jsem starší člověk, tak fackovací scény nenatáčím už tak často, ale tentokrát nám tvůrci dopřáli,“ usmíval se po natáčení bitky Václav Knop.

„Mám mladou holku, kterou mi Slanina závidí, a aby mě naštval, urazí ji. Nejdřív se spolu jen přetahujeme, pak ho složím na stůl a dám mu ránu pěstí,“ popisuje pranici herec, který je rád, že na natáčení takových scén dohlíží kaskadér Petr Drozda. „Vždy to vymyslí tak, aby to vypadalo reálně, ale abychom si neublížili. A kameramani dokážou obraz zabrat tak, aby to vypadalo, že kolega pěstí opravdu dostal,“ uzavřel. ■