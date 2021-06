Slavná moderátorka (50), na kterou si televizní diváci stěžovali kvůli odhalenému poprsí, ukázala tělo v bikinách

Amanda Holden Profimedia.cz

„Dneska to vidím na bílou barvu,“ napsala k fotce v plavkách Amanda, která je hrdou maminkou dvou dětí. Se svým manželem, se kterým už je 18 let a 12 let jsou manželé, má dceru Alexu (15) a Hollie (9).

Holden je celkem proslulá tím, že téměř pod žádné oblečení nenosí podprsenku, což je v některých upnutých materiálech na první pohled patrné. Zároveň si za své odvážné modely jakožto porotkyně Britain’s Got Talent několikrát vyslechla kritiku.

Jednu chvíli dokonce lidé psali stížnosti do televize, v nichž zaznělo, že má stará a unavená prsa. Na to tehdy reagovala moderátorka s humorem pro magazín You: „Jsem nadšená, že lidé stále mluví o mých unavených a starých prsou i když mi brzy bude 50! Nikdo nemluví o poprsí Aleshy Dixon, která ho má mimochodem skvělé, protože je o osm let mladší než já. Věk je naprosto irelevantní. Za to můžeme poděkovat i Jennifer Lopez, která je ve svém věku stále sexy a obléká se tak, jak se cítí.“ ■