Šediny chtěl slavný zpěvák (47) schovat pod hnědou barvu, nakonec přišel na řadu strojek a vlasy jsou pryč

Robbie Williams Profimedia.cz

Není to poprvé, co má hlavu jako vajíčko. Zpěvák Robbie Williams (47) nechal svou ženu vzít do ruky strojek a odstranit mu z hlavy výsledek jeho trošku nepřirozeného barvení.

Před několika týdny se na Instagramu Aydy Williams (42) objevilo video, kde se svého muže ptá, co to udělal se svou hlavou, na což ve videu Robbie odpověděl: „Vzkaz celému světu: Ano, obarvil jsem si vlasy na tmavo, protože se mi chtělo a přijde mi zábavný tyhle věci dělat. A rozhodně to není proto, že mi vlasy zešedivěly a vypadám staře, což je taky pravda, ale to je mi jedno.“ K tomu jeho žena podotkla, že příště by mohl říct o pomoc jí, aby byla barva všude.

Evidentně Robbieho dlouho jeho tmavé kadeře nebavily, a tak se rozhodl všechno shodit. Tentokrát už Aydu o pomoc poprosil a vše natočili na Instagram. „Je to všechno, nebo nic, když jde o vlasy, a v tuhle chvíli je to opravdu nic. Holohlavý, ale krásný!“ napsala k příspěvku moderátorka.

Zpěvák tráví čas, kdy nemůže koncertovat, se svou rodinou. S Aydou mají čtyři děti, přičemž dvě z nich jim odnosila náhradní matka. Doma tak mají Theodoru Rose (8), Charltona Valentinea (6), Colette, přezdívanou Coco (2,5) a nejmladšího Beaua, který se narodil loni v únoru. ■