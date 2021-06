Za rok pandemie si udělala STK těla: Sisa Sklovská má za sebou nespočet zákroků a čeká ji další operace

Sisa Sklovska Super.cz

V období pandemie si dala do pořádku celé tělo. Je to měsíc, co byla slovenská muzikálová diva Sisa Sklovska (55) na operaci ruky. Nyní se objevila v Praze, plná energie, jako by ani na žádném zákroku nebyla. Před sebou má ale další operaci.